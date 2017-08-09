Экономика

09:34 09.08.2017

Foxconn построит R&D-центр в Мичигане стоимостью несколько миллиардов долларов США

Тайваньская Foxconn откроет R&D-центр в американском штате Мичиган, стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов долларов США, сообщает газета South China Morning Post.

Мичиганский центр сфокусируется на развитии технологий для самоуправляемых автомобилей, цитирует газета основателя Foxconn Терри Гоу.

"Автомобильные технологии в США все еще являются более продвинутыми, чем в Китае, - заявил Т.Гоу. - Помимо самоуправляемых автомобилей, я заинтересован в технологиях искусственного интеллекта и глубокого обучения".

Двумя неделями ранее Foxconn объявила о намерении инвестировать $10 млрд в строительство завода по производству ЖК-дисплеев в американском штате Висконсин, что, по ее оценкам, должно создать на начальном этапе порядка 3 тыс. рабочих мест.

Второй крупный проект Foxconn в США, вероятно, будет считаться политическим успехом американского президента Дональда Трампа, предвыборная кампания которого фокусировалась на создании рабочих мест в стране, пишет CNBC.

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