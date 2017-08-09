Цены на нефть снижаются 3-ю сессию подряд

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду третью сессию подряд, поскольку и после заседания технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби инвесторы сомневаются в том, что нефтедобывающие государства обеспечат полное соблюдение соглашения об ограничении добычи.

Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, несколько сдерживает снижение нефтяных котировок, как и сообщения о том, что Саудовская Аравия с сентября сократит экспорт нефти в азиатские страны примерно на 10%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв уменьшилась на 21 цент (0,40%) - до $51,93 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,14 (0,28%) - до $49,03 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на $0,23 (0,4%), до $52,14 за баррель, WTI - на $0,22 (0,5%), до $49,17 за баррель.

"Реальность такова, что у ОПЕК нет никаких инструментов, чтобы обеспечить соблюдение квот на добычу. Картель вынужден жить с этой проблемой уже много лет", - отметил аналитик SCI International Гао Цзянь.

В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда - не только из-за не охваченных соглашением об ограничении добычи Ливии и Нигерии, но и из-за отклонения ряда участников договоренностей от принятых на себя обязательств.

Трейдеры ждут новых данных о запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, коммерческие резервы сократились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей.

Также на этой неделе будут обнародованы ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка.