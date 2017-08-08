Кабмин 9 августа намерен аннулировать соглашение с РФ о взаимодействии при экспорте военных товаров и утвердить порядок беспошлинного ввоза товаров авиапромом

Кабинет министров Украины на заседании 9 августа намерен прекратить действие соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны и утвердить порядок и объемы ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представит первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Кабмин также намерен утвердить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в Национальной гвардии, и объем расходов для проведения призыва в августе.

Кроме того, планируется утвердить соглашение с Организацией НАТО по поддержке и поставкам о партнерстве в совместном управлении предметами снабжения, а также соглашения с Сенегалом о военно-техническом сотрудничестве.

Правительство планирует утвердить состав Национального совета по вопросам развития науки и технологий.

Кабмин намерен принять ориентировочный план законопроектных работ на 2017 год.

Правительство также планирует рассмотреть вопрос отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

Кроме того, правительство намерено одобрить реализацию пилотного проекта внедрения временного механизма формирования и осуществления компенсационных выплат в иностранной валюте работникам аппарата военных атташе и аппарата представителя Министерства обороны при посольстве Украины, направленным в долгосрочную командировку.

В планах Кабмина - выделить средства для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, получившим тяжкие и средней тяжести телесные повреждения в ходе Евромайдана.

Предполагается также утвердить порядок разработки планов деятельности единой государственной системы гражданской защиты.

В повестке дня заседания – назначение стипендий выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Также Кабмин намерен рассмотреть проект указа президента о назначении стипендий детям журналистов, погибших в связи с выполнением служебных обязанностей и проекта распоряжения о назначении грантов молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.