Uber свернет убыточные операции в сфере лизинга автомобилей

Uber Technologies Inc. планирует свернуть операции в сфере лизинга автомобилей из-за огромных убытков этого подразделения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, компания намерена закрыть или продать основную часть лизингового бизнеса до конца текущего года.

Этот шаг затронет порядка 500 сотрудников Uber: на долю подразделения Xchange Leasing приходится порядка 3% всего штата компании, насчитывающего 15 тыс. человек.

Недавняя проверка операций лизингового бизнеса показала, что его потери в расчете на один автомобиль примерно в 18 раз превышают ожидания руководства компании.

Согласно последним оценкам, реальные потери в расчете на каждый автомобиль в лизинговом подразделении составляют порядка $9 тыс., что соответствует примерно половине стоимости машины. Ранее Xchange Leasing оценивало эти потери лишь в $500 в расчете на автомобиль.

Топ-менеджеры Uber в прошлом месяце провели совещание с советом директоров, в ходе которого обсудили растущие потери лизингового бизнеса и договорились свернуть эти операции, сообщили источники WSJ.

Uber запустила программу лизинга автомобилей в США в 2015 году, инвестировав порядка $600 млн в этот бизнес. Идея программы заключалась в предоставлении автомобиля в аренду потенциальным водителям-таксистам, которые не могли приобрести их, например, из-за небезупречной кредитной истории.

По словам источников, компания не смогла проконтролировать убытки программы, поскольку высокая стоимость аренды машин заставляла водителей работать больше, что повышало износ автомобилей и снижало потенциальную стоимость их дальнейшей продажи.

Еще один источник сообщил WSJ, что Uber может попытаться продать все автомобили лизингового бизнеса и уже ведет предварительные переговоры с потенциальным покупателем.