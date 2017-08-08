Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,07% - до 1142,11 пункта, индекс ПФТС просел на 0,01% - до 288,06 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями 5,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 260,5 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали акции "Донбассэнерго" (+2,07%), "Центрэнерго" (+0,62%) и "Мотор Сичи" (+0,32%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и "Укрнафты" (-0,31%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Мотор Сичи" (-0,42%) и "Центрэнерго" (+0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,38% - до 602,24 пункта при объеме торгов 10,14 млн злотых (73 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,29%), "Агротона" (-4,7%) и "Астарты" (-2,62%).

Выросли в цене только акции Coal Energy (+4,76%).