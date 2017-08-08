УФБ временно остановила торги из-за просрочки лицензии, 10 августа истекает срок лицензии КМФБ

"Украинская фондовая биржа" (Киев) с 25 июля временно приостановила торги, сообщается на веб-сайте фондовой площадки.

Соответствующее решение принято, поскольку 24 июля завершился срок действия лицензии организатора торгов на фондовом рынке.

Биржа 29 июня подала в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявление и пакет документов на получение новой лицензии. Комиссия, однако, оставила заявление без рассмотрения из-за отсутствия некоторых документов в пакете и наличия некоторых неточностей в оформлении документов.

По данным УФБ 27 июля биржа повторно подала пакет документов, после устранения всех замечаний НКЦБФР.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НКЦБФР, пакет документов биржи находится на рассмотрении.

Кроме того, согласно реестру фондовых бирж, обнародованному на веб-сайте регулятора, 10 августа истекает срок действия лицензии Киевской международной фондовой биржи, при том, что уже 17 августа на фондовой площадке запланированы аукционы Фонда государственного имущества (ФГИ) по продаже блокирующих пакетов акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго".

Согласно правилам лицензирования фондовая биржа может подать пакет документов на получение новой лицензии за семь месяцев до окончания срока действия имеющейся лицензии. При этом правилами установлен срок рассмотрения документов – три месяца.

УФБ основана в 1991 году. Торговый оборот на бирже в 2016 году составил 18,93 млн грн. УФБ по соответствующему показателю заняла предпоследнее место среди украинских площадок.

КМФБ основана в 1995 году. Торговый оборот на фондовой площадке в 2016 году составил 1,743 млрд грн. Биржа по соответствующему показателю заняла четвертое место среди девяти действовавших фондовых площадок.