Экономика

18:43 08.08.2017

Курс гривни на межбанке во вторник продолжил тренд на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,715 грн/$1 с 25,77 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,705-25,725 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,7326 грн/$1 с 25,7851 грн/$1. Торговый оборот составил $261,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $340,1 млн.

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