ММК им. Ильича за 7 мес. нарастил выпуск проката на 5,7%

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2017 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,568 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за семь месяцев года возросло на 4,3% - до 1,760 млн тонн, чугуна – на 2,4%, до 2,262 млн тонн.

В июле ММК произвел 242 тыс. тонн общего проката, 272 тыс. тонн стали, 400 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 220 тыс. тонн проката, 258 тыс. тонн стали, 362 тыс. тонн чугуна.

Как написал генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook, в июле в доменном цехе был установлен новый производственный рекорд - за одни из суток выплавлено 14,239 тыс. тонн чугуна, что на 918,9 тонн больше, чем производится в среднем.

"Чтобы улучшить свои прежние производственные показатели, доменщики подобрали оптимальные режимы работы печей, скорректировали химсостав чугуна и шлака, обеспечили бесперебойную загрузку шихты и выдачу продуктов плавки. Все эти действия в комплексе позволили нам увеличить интенсивность работы наших четырех печей и, в результате, добиться большей производительности", - отметил руководитель комбината.

Благодаря увеличению выплавки чугуна также произведено дополнительно около 900 тонн готовой продукции.

При этом на предприятии продолжается реконструкция системы газоочистки аглофабрики: "Сегодня мы реализуем этот проект, несмотря на все временные трудности, идем по графику и в строительстве, и в получении оборудования от наших итальянских партнеров".

Со времени начала проекта освоено 427 млн грн.

Гендиректор также сообщил, что строительство нашей МНЛЗ-4 вышло на новый этап - начат монтаж металлоконструкций кровли здания.

Как сообщалось, ММК в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по предварительным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн, производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".