Индонезия откладывает импорт СПГ на 4-5 лет

Индонезия не собирается начинать импорт сжиженного природного газа в ближайшие 4-5 лет, поскольку рост внутреннего спроса на газ оказался слабее ожиданий, а его производство неожиданно выросло, заявил "Интерфаксу" гендиректор департамента нефти и газа министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмайя Пуджа.

Ранее предполагалось, что Индонезия приступит к закупкам природного газа за рубежом уже в 2019 году.

Добыча на глубоководном газовом месторождении Jangkrik началась досрочно, еще 15 мая, и оператор - итальянская Eni - ожидает выхода на пиковую мощность к концу года на уровне 17 млн кубических метров в сутки (м3/сут.) вместо ранее ожидавшихся 12,7 млн м3/сут.

Кроме того, в ближайшие два года может стартовать другой газовый проект Eni в Индонезии - Merakes, потенциал добычи которого оценивается в 4,2 млн м3/сут.

В 2020 году ожидается пуск в эксплуатацию третьей линии СПГ-завода Tangguh, принадлежащего BP и ориентированного на местный рынок.

Власти Индонезии добавили к списку стратегических инициатив на ближайшие годы еще четыре нефтегазовых проекта.