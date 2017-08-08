Фондовые индексы США снижаются во вторник

Фондовый рынок США снижается во вторник, инвесторы не находят катализаторов для дальнейшего роста индексов, учитывая, что Dow Jones и S&P 500 уже находятся на рекордно высоких уровнях, пишет MarketWatch.

Dow Jones демонстрировал рост по итогам предыдущих десяти сессий, ставя рекорды девять сессий подряд, и во вторник эта серия может быть прервана.

Отсутствие резких движений на фьючерсном рынке является сигналом того, что, хотя рынки не находят факторов, которые могли бы подтолкнуть индексы резко вверх, трейдеры все же не хотят уходить с рынка в условиях улучшения корпоративных прибылей и сильного рынка труда.

"Позитивные данные по рынку труда США продолжают поддерживать настрой инвесторов при сохранении волатильности индекса S&P 500 на самом низком за несколько десятилетий уровне", - отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Стоимость акций Avis Budget Group Inc. в ходе торгов во вторник опустилась почти на 10% на фоне более слабой, чем ожидалось, отчетности компании, занимающейся прокатом автомобилей.

Бумаги Marriott International упали в цене на 2,8%. Показатели прибыли и выручки сети отелей за минувший квартал превзошли оценки экспертов, однако прогноз прибыли Marriott на текущий квартал не оправдал ожиданий.

Marriott и Alibaba Group Holding во вторник объявили о создании партнерства, которое позволит пользователям Alibaba бронировать отели Marriott и использовать бонусные баллы с сайта китайской интернет-компании.

Стоимость ADR Alibaba на NYSE опустилась на 0,2%.

Тем временем акции Michael Kors Holdings, отчетность которой за минувший квартал была лучше прогнозов, взлетели в цене на 17,3%.

Цена бумаг Ralph Lauren Corp. подскочила на 10%. Американский производитель одежды вернулся на прибыльный уровень в первом финквартале после убытка годом ранее, его скрректированная прибыль в размере $1,11 на акцию превзошла консенсус-прогноз рынка на уровне $0,95 на акцию. Квартальная выручка Ralph Lauren снизилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.

Стоимость бумаг американской фармкомпании Valeant Pharmaceuticals подскочила на 6,7%. Valeant сократила чистый убыток во втором квартале, а ее выручка хотя и снизилась, но превзошла прогнозы экспертов. Valeant понизила прогноз выручки на текущий год до $8,7-8,9 млрд с $8,9-9,1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 кв опустился на 0,1% - до 22103,55 пункта.

Standard & Poor's 500 также уменьшился на 0,1%, составив 2478,15 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 0,2% - до 6374,22 пункта.