ЕБРР допустил Shell к тендерам "Нафтогаза" на закупку газа за предоставленные банком кредитные средства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) включил Shell Energy Europe Ltd (Великобритания) в перечень компаний, прошедших предварительную квалификацию и имеющих право участия в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" за средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 гг., сообщила пресс-служба НАК.

"Условно прошла предварительный отбор компания Shell", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия кредита.

Ранее предварительный отбор на поставки газа за средства кредита ЕБРР в 2017-2018 гг. прошли 13 компаний.