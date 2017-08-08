Экономика

17:17 08.08.2017

ЕБРР допустил Shell к тендерам "Нафтогаза" на закупку газа за предоставленные банком кредитные средства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) включил Shell Energy Europe Ltd (Великобритания) в перечень компаний, прошедших предварительную квалификацию и имеющих право участия в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" за средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 гг., сообщила пресс-служба НАК.

"Условно прошла предварительный отбор компания Shell", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия кредита.

Ранее предварительный отбор на поставки газа за средства кредита ЕБРР в 2017-2018 гг. прошли 13 компаний.

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Интерфакс-Украина
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