Райффайзен Банк Аваль предоставил IFC восьмилетний кредит на 400 млн грн

Райффайзен Банк Аваль (Киев) предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте на 400 млн грн.

Как сообщается на веб-сайте Райффайзен Банка Аваль во вторник, кредит предоставлен на срок восемь лет.

Привлеченные средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

"Мы работаем над тем, чтобы расширить доступ украинских компаний к необходимому финансированию и продлить срок ресурсов на рынке. Наш первый кредит в гривне уже получила компания "Ашан Ритейл". Мы и в дальнейшем готовы предоставлять финансовые продукты в национальной валюте, структурированные с учетом индивидуальных потребностей клиента. Это важная часть более широкой работы IFC в Украине, нацеленной на поддержку роста частного сектора и создание новых возможностей для украинских компаний", - цитируется в сообщении глава регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар.

"Мы уверены, что это знаковое соглашение для Украины, на которое все на рынке ждали и которое расширяет возможности украинских компаний для привлечения долгосрочного финансирования в национальной валюте", - отметила начальник управления по работе с финансовыми учреждениями Райффайзен Банка Аваль Виктория Масна.

В сообщении также указывается, что Райффайзен Банк Аваль и IFC сотрудничают по ряду проектов с 2004 года.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (57,684 млрд грн) среди 90 действующих банков.

IFC, член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующимся на частном секторе в странах, рынки которых развиваются. IFC работает с более 2 тыс. компаний по всему миру. Объем долгосрочных инвестиций корпорации в развивающиеся страны в 2016 финансовом году достиг $19 млрд.