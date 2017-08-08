ФАО в Украине до декабря 2017г разработает проект по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством экологии и природных ресурсов разработают проект по адаптации сельского хозяйства в Украине к климатическим изменениям.

Согласно пресс-релизу ФАО, в рамках проекта будут рассмотрены текущие и будущие климатические условия в Украине и их воздействие на сельское хозяйство (включая лесное и рыбное хозяйства).

В рамках проекта будут предложены меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, проведена серия консультаций, целью которых станет обеспечение прозрачности и участия всех заинтересованных сторон в процессе разработки плана действий.

"Сегодня этот проект чрезвычайно важен для Украины, так как вопросы, связанные с ирригацией, вырубкой и деградацией лесов, стали наивысшими приоритетами национальной повестки дня в области агроэкологии", - цитируется координатор программ развития ФАО в Украине Михаил Малков.