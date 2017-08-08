Украина к 8 августа намолотила почти 33,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 8 августа намолотила 33,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,8 млн га (91% прогноза).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник, средняя урожайность составляет 37,9 ц/га.

Озимая пшеница собрана на площади 5,9 млн га (92%), намолочено 24 млн тонн зерна при средней урожайности 40,9 ц/га, озимый ячмень - на площади 2,4 млн га (94%), намолочено 7,9 млн тонн при урожайности 33,4 ц/га.

Рожь собрана на площади 107 тыс. га (64%), намолочено 313 тыс. тонн при урожайности 29,1 ц/га, овес – на площади 69 тыс. га (35%), намолочено 183 тыс. тонн при урожайности 26,5 ц/га, горох - на площади 404 тыс. га (99%), намолочено 1,1 млн тонн, урожайность – 26,5 ц/га.

Рапс собран на площади 745 тыс. га (95%), намолочено 2,1 млн тонн, урожайность – 27,6 ц/га.

По состоянию на 8 августа Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

Самая высокая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур - в хозяйствах Хмельницкой (56,1 ц/га), Ивано-Франковской (52,9 ц/га), Львовской (49,2 ц/га), Тернопольской (49 ц/га), Черновицкой (48,9 ц/га) и Винницкой (48,9 ц/га) областей.

Урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн в 2017/2018 маркетинговом году (июль-июнь) за счет снижения показателей по пшенице.