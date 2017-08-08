Экономика

16:14 08.08.2017

Работники Hyundai Motor и Kia проводят частичную забастовку 6-й год подряд

Работники южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors приняли решение провести частичную забастовку шестой год подряд.

Как сообщает издание Business Korea, в четверг и понедельник сотрудники Hyundai, являющиеся членами профсоюза, проведут акции протеста продолжительностью четыре часа.

Профсоюзы требуют повышения окладов, в случае Kia работники дошли до суда, который отложил рассмотрение дела до 17 августа из-за нехватки документов.

Забастовки в июле-августе - обычное явление в Южной Корее, если переговоры о заработной плате во втором квартале не приводят к успеху. Вместе с тем сотрудники и руководители автомобилестроительного концерна SsangYong Motor в июле договорились, что забастовки в компании не будет уже восьмой год подряд.

В 2012-2016 годах Hyundai из-за забастовок выпустила на 342 тыс. автомобилей меньше, чем могла бы, Kia - на 278,4 тыс. машин меньше. Из-за этого Индия в 2016 году вышла на пятое место в мире по объему производства автомобилей, потеснив Южную Корею впервые с 2005 года. Недополученная выручка компаний составила соответственно 7,3 трлн вон ($6,5 млрд) и 5,05 трлн вон ($4,5 млрд). Кроме того, в прошлом году работники Hyundai провели первую полномасштабную забастовку с 2004 года.

Акции Hyundai подешевели на торгах в Сеуле во вторник на 2,7%, Kia - на 4,5%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина в 2017 взяла у МВФ $1 млрд, а отдаст $1,1 млрд – Лёвочкин

Украина к 8 августа намолотила почти 33,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

АМКУ отказал "Электронтрансу" в просьбе остановить договор на закупку Киевом 40 трамваев у польской Pesa

Рост цен на СМР в Украине в июне ускорился до 0,8%

"Укрпочта" подверглась новой хакерской атаке

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпочта" выставила первый лот по аренде имущества через ProZorro.Продажи

Доллар США во вторник возобновил снижение

АМКУ получил 5 жалоб по закупке дизтоплива "Укрзализныцей"

Задолженность населения за жилкомуслуги в июне снизилась на 20 млн грн к майскому показателю

Гройсман поручил профильным министерствам проработать выделение средств на улучшение электронной базы образования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить женские джинсы на price.ua
РЕКЛАМА