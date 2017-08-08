Доллар США во вторник возобновил снижение относительно основных мировых валют на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что слабый рост потребительских цен в США представляет проблему.

Евро к 15:20 кв во вторник торгуется в районе $1,1813 против $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты к этому времени снизился до 130,31 иены по сравнению со 130,63 иены днем ранее. Стоимость доллара уменьшилась со 110,75 иены/$1 до 110,31 иены/$1.

Долларовый индекс ICE опустился на 0,2%, до 93,28.

Фунт стерлингов продолжает снижение к доллару четвертую сессию подряд на данных о замедлившемся росте розничных продаж в Великобритании. По оценкам Британского консорциума ритейлеров и KMPG, сопоставимые розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 0,9% после повышения на 1,2% в июне.

В понедельник фунт подешевел на 0,1%, до $1,3021, за предыдущие три сессии британская нацвалюта потеряла 1,4%.

Лидерами роста в группе основных валют развитых стран стали австралийский доллар и норвежская крона.

Трейдеры внимательно отслеживают ситуацию вокруг южноафриканского рэнда.