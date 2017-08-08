АМКУ получил 5 жалоб по закупке дизтоплива "Укрзализныцей"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил пять жалоб по закупке дизельного топлива (ДТ) Центром обеспечения производства "Укрзализныци", сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей Facebook-странице.

По ее данным, "Сокар" подал жалобу из-за допуска к торгам "ОККО Контракт", "Анвитрейд" и "Нафтотрейд-Капитал". В свою очередь "ОККО Контракт" считает несправедливым допуск к аукциону "Сокар", "Нафтотрейд-Капитал", "Элемент Нафты" и "Трейд Коммодити".

При этом "Элемент Нафта" подала жалобу на допуск "ОККО Контракт" и "Нафтотрейд-Капитал".

Еще одна жалоба подана "Нафтотрейд-Капитал", она касается предложений "ОККО Контракт", "Сокар", "Элемент Нафта", "Анвитрейд" и "Трейд Коммодити".

Первые четыре жалобы принятии к рассмотрению коллегией АМКУ, заседание назначено на 21 августа. Последняя жалоба поступила 7 августа и пока решение по ней не принято.