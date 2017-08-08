Задолженность населения за жилкомуслуги в июне снизилась на 20 млн грн к майскому показателю

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2017 года снизилась на 20 млн грн к уровню мая и составила 25,268 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в июне 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 3,858 млрд грн, что, с учетом погашения долгов по предыдущим периодам, составило 102,1% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июне-2017 зафиксирован в Днепропетровской (128,4% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Киевской (125,5%) и Одесской (124,6%) областях, самый низкий – в Донецкой (65%), Хмельницкой (67,1%) и Тернопольской (69%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июне-2017 сократились на 336,6 грн (или на 36,8%) по сравнению с маем – до 578,7 грн.

Согласно данным Госстата, в январе-июне 2017 года с населением заключено 28,8 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 143,5 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд грн, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).