Гройсман поручил профильным министерствам проработать выделение средств на улучшение электронной базы образования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству образования и науки проработать возможность выделения бюджетных средств на совершенствование Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, В.Гройсман во вторник провел специальное совещание по итогам вступительной кампании 2017 года.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства финансов и Министерства образования и науки проработать возможность выделения из бюджета средств на совершенствование Единой государственной электронной базы по вопросам образования, которая доказала свою эффективность, но требует дополнительного внимания для устранения всех существующих операционных недостатков", - сказано в сообщении.

Присутствовавшая на совещании министр образования и науки Лилия Гриневич разъяснила, что проблемы, которые возникали, были связаны в первую очередь с введением нового программного обслуживания.

В соответствии с заключенным договором, институт-разработчик программного обеспечения в течение года обязан полностью устранить любые недостатки, развить и усовершенствовать сервисы, которые нужны университетам. При этом Министр извинилась перед абитуриентами и работниками приемных комиссий высших учебных заведений "за стрессовые условия работы".

"Главная победа - это программное обеспечение является государственным и "частники" не влияют на управление этим процессом. Это важно с точки зрения безопасности. Очень важно, чтобы система, которую сегодня создает Министерство образования и науки, была открытой, конкурентной, чтобы молодые люди могли вступить в то учебное заведение, которое считают, даст возможность им стать более конкурентными и получить более качественные знания", - цитирует пресс-служба слова премьера.

По данным Минобразования, сейчас произошло зачисление на места бюджетного заказа, почти 90% поступающих - зачислены, выданы соответствующие приказы, продолжается перераспределение остатка мест среди льготных категорий, имеющих преимущественное право на получение места государственного заказа. Министерство также работает над решением текущих проблем и проанализирует проблемы вступительной кампании, которые возникали, в частности по применению "сельского коэффициента" и других новаций, чтобы не допустить их в следующем году.