ЛСОУ просит Нацкомфинуслуг укорить доработку проекта по сертификации актуариев

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) обратилась к Нацкомфинуслуг с просьбой ускорить доработку проекта распоряжения о внесении изменений в Квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами, и подать его повторно на согласование в Государственную регуляторную службу Украины.

Как сообщается на сайте объединения, в письме отмечается, что в связи с несогласованием ряда нормативно-правовых актов, в частности Кабмином и Нацкомфинуслуг, в настоящее время оформить документально право заниматься актуарной деятельностью на основании диплома украинского вуза невозможно. Поскольку, согласно действующим Квалификационным требованиям к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами, необходимо наличие диплома по специальности "актуарная и финансовая математика", однако такая специальность отсутствует в перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.

Кроме того, согласно действующей редакции распоряжения Госфинуслуг от 8 февраля 2005 года №3519, с 1 января 2018 года лица, получившие дипломы об окончании углубленных и базовых актуарных курсов, выданных по удостоверению Института актуариев и факультета актуариев (Великобритания), Комитета по делам надзора за страховой деятельностью Украины и Международного центра приватизации, инвестиций и менеджмента, не смогут проводить и удостоверять актуарные расчеты страховых тарифов.

Как сообщалось, Госрегуляторная служба в середине июля 2017 года не согласовала разработанный Нацкомфинуслуг проект распоряжения "О внесении изменений в Квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами" как не отвечающий принципам государственной регуляторной политики.

Среди причин такого вывода служба, в частности, называет то, что данный проект распоряжения не включен в план деятельности Нацкомфинуслуг по подготовке проектов регуляторных актов на 2017 год. В нем отсутствует обоснование сроков действия документа. Разработчиком не определен удельный вес субъектов малого предпринимательства в общем количестве субъектов хозяйствования, на которых распространяется действие документа, а также не рассчитаны затраты органов исполнительной власти в случае его введения в действие.

Как сообщалось, проектом указанного распоряжения предусматривалось, что лица, претендующие на право заниматься актуарными расчетами и удостоверять их, а также получить свидетельство (без ограничения срока его действия) на данный вид деятельности, должны иметь диплом магистра по специализации "актуарная и финансовая математика" специальности "математика" или "статистика".