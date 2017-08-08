Рост цен на СМР в Украине в июне ускорился до 0,8%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в июне 2017 года увеличились на 0,8% по сравнению с маем, при этом рост цен в мае-2017 к апрелю-2017 составлял 0,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, рост цен на СМР в июне-2017 к июню-2016 составил 11,5%, при этом в мае-2017 к маю-2016 увеличение цен наблюдалось на уровне 11,7%.

Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-июне-2017 к январю-июню-2016 составил 12,4%.

Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в июне 2017 года к маю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве других инженерных сооружений (1,9%) и жилых зданий (1,0%), наименьшее – в строительстве комплексных промышленных сооружений и транспортных сооружений (по 0,2%).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году – 9,5%, в 2013 году к 2012 году – 5,6%, в 2012 году к 2011 году – 12,6%.