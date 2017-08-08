Юань подорожал до максимума с октября в паре с долларом

Стабильные потоки капитала и возобновившееся ослабление доллара США способствовали укреплению юаня до самого высокого уровня с октября 2016 года.

На торгах в Шанхае юань подорожал на 0,37%, до 6,6963 юаня/$1.

Курс офшорного юаня (китайская нацвалюта, торги которой осуществляются за пределами материкового Китая) во вторник повысился на 0,44%, до 6,7019/$1.

С конца мая юань подорожал на 1,7%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Укрепление юаня также стало результатом распродажи доллара в корпоративном секторе, отмечают трейдеры.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник установил справочный курс юаня на отметке 6,7184/$1, или на 0,07% выше, чем на предыдущую сессию.