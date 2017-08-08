Индонезия увеличила экспорт олова в июле в 1,5 раза

Индонезия в июле 2017 года увеличила экспорт олова в 1,5 раза после резкого снижения месяцем ранее.

По данным министерства торговли страны, в прошлом месяце отгрузки олова в чушках и оловянного припоя за рубеж подскочили до 6 тыс. 205,87 тонны с 4 тыс. 4,86 тонны в июне.

В стоимостном выражении экспорт металла вырос на 59% - с $78,46 млн до $124,76 млн.

По сравнению с июлем 2016 года объем поставок взлетел на 87%, а их стоимость - на 111%.

Крупнейшим рынком сбыта индонезийского олова с существенным отрывом от других стран остается Сингапур, куда в прошлом месяце было поставлено 2,25 тыс. тонн металла на сумму $45,2 млн. Далее следуют Южная Корея - 938 тонн на $18,79 млн, Нидерланды - 852,8 тонны на $17,11 млн, Япония - 540,4 тонны на $10,81 млн.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером олова. На Лондонской бирже металлов (LME) олово подешевело с начала 2017 года на 2,5%, до $20600 за тонну.