Экономика

13:08 08.08.2017

Великобритания не готова платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить компенсации на сумму до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед Европейским союзом, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Что касается этой цифры - мы ее не признаем", - цитирует неназванного представителя издание Deutsche Welle.

В минувшие выходные The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщила, что Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 36 млрд фунтов для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.

В конце июля Лондону и Брюсселю не удалось достичь прогресса в ходе первого раунда переговоров по Brexit. Как сообщала The Sunday Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства, Брюссель настаивает на 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма - ближе к 30 млрд евро.

Между тем британцы все меньше верят в успех переговорной стратегии правительства по выходу из ЕС.

Согласно опросу общественного мнения социологического института ORB, 61% британцев не согласны с тем, как Т.Мэй проводит переговоры. В июле недовольство ее действиями по Brexit высказывали 56%, а в июне - 46% респондентов.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9% его участников проголосовали за Brexit. 29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что сам процесс будет длиться как минимум два года.

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