Экономика

12:30 08.08.2017

Минагропрод подписал меморандум с трейдерами по согласованию экспорта зерна на 2017/2018 МГ

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с трейдерами меморандум о взаимопонимании с целью стабилизации рынка зерна, обеспечения прогнозируемого режима экспорта на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь).

Согласно сообщению на сайте министерства, документ содержит механизмы взаимодействия участников рынка зерна, обмена информацией, осуществления мониторинга.

Стороны согласились сотрудничать по вопросам согласования балансовых характеристик зернового рынка Украины, в частности для расчета предельных объемов экспорта зерна, обеспечения продовольственной безопасности и неприменения экспортных ограничений.

Как сообщалось, Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2–63 млн тон.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн в 2017/2018 МГ за счет снижения показателей по пшенице.

Экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ, по предварительным данным Минагропрода, составил 44,441 млн тонн, что на 4,954 млн тонн превышает показатели предыдущего сезона.

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