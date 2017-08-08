Фондовые индексы Европы слабо снижаются в начале торгов

Фондовые индексы стран Западной Европы слабо снижаются в начале торгов во вторник на разочаровавших инвесторов данных о внешней торговле Германии и Китая, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:32 кв опустился на 0,05% - до 381,82 пункта.

Французский индикатор CAC 40 с открытия рынка уменьшился на 0,04%, британский FTSE 100 - на 0,11%, германский DAX - на 0,01%.

Германский экспорт в июне сократился впервые в текущем году (на 2,8% относительно предыдущего месяца), однако темпы снижения импорта были еще более значительными (на 4,5%). В результате скорректированный профицит баланса внешней торговли Германии составил 21,2 млрд евро по сравнению с 20,3 млрд евро в мае. Аналитики в среднем прогнозировали 21,4 млрд евро, сообщает The Wall Street Journal.

Китай в июле увеличил профицит во внешней торговле товарами и услугами по итогам пятого месяца подряд. Экспорт вырос также пятый месяц подряд - на 11,2% в годовом выражении после повышения на 17,3% в предшествующий месяц. Темпы повышения импорта тоже замедлились и составили в прошлом месяце 14,7% против 23,1% в июне.

Снижение объемов импорта в КНР говорит "о возможном спаде внутреннего спроса", отмечает экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Причард.

Цена акций Deutsche Post AG с начала торгов выросла на 1,5%. Германская почтовая компания увеличила чистую прибыль во втором квартале на 11% - до 602 млн евро, в основном за счет роста рентабельности в сфере международных посылок. Выручка выросла на 4,4% и достигла 14,81 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали в среднем прибыль на уровне 604 млн евро.

Между тем котировки бумаг Standard Life Plc снизились на 2,4%. Британский страховщик в первом полугодии сократил доналоговую прибыль на 14%, до 374 млн фунтов стерлингов, из-за падения выручки на 4%, до 7,4 млрд евро, а также сокращения инвестиционного дохода. При этом совет директоров рекомендовал повысить размер дивидендов до 7 пенсов на акцию с 6,47 пенса годом ранее.

InterContinental Hotels Group Plc в январе-июне увеличила доналоговую прибыль на 9,4% - до $326 млн, выручку - на 2,3%, до $857 млн. Кроме того, владелец гостиниц поднял промежуточные дивиденды на 10% - до 33 цента на акцию. Капитализация InterContinental Hotels упала на 4,6%.

Датская ювелирная компания Pandora A/S во вторник сообщила о покупке за 110 млн евро прав на дистрибуцию своей продукции в Испании, Гибралтаре и Андорре, а также о намерении открывать новые магазины на фоне хороших результатов во втором квартале. Выручка компании увеличилась на 12% в апреле-июне. Рыночная стоимость Pandora рухнула на 8,1%.

Кроме того, дешевеют акции производителей железной руды, включая BHP Billiton (на 0,5%), Rio Tinto (на 1%), а также других сырьевых компаний, в том числе Anglo American Plc (на 0,1%) и Antofagasta Plc (на 0,8%).