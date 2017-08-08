Цены на желруду могут до конца года откатиться к $50 за тонну

Цены на железную руду, которые демонстрируют уверенный рост, могут скорректироваться и упасть до $50 за тонну, полагают аналитики Barclays Plc.

Эксперты прогнозируют, что бум стальной отрасли в Китае, который поддерживает цены на сырье на высоком уровне, вероятно, не сможет продлиться до конца текущего года, и уже к концу года стоимость железной руды может опуститься до $50 за тонну.

"Нет ничего удивительного, что цены на желруду ведут себя таким образом и сырье торгуется у отметки около $80 за тонну, - говорится в обзоре Barclays, тем не менее, день начала обратного отсчета для цен на железную руду не отменен, он просто переносится на более поздний срок".

Цены на желруду демонстрируют уверенный рост на протяжении двух последних месяцев на фоне увеличения объемов выпуска стали в Китае. Правительство КНР приостановило работу ряда сталепроизводителей, оказав при этом поддержку крупным сталелитейным госкомпаниям, а в зимний период в стране намечается реализация программы по улучшению экологической ситуации, которая приведет к снижению объемов выпуска металла на предприятиях.

В понедельник спотовые цены на железную руду с 62%-ным содержанием железа и поставкой в Циндао демонстрировали рост третью торговую сессию подряд, повысившись по итогам торгов в первый рабочий день недели на 2,8% - до $76,17 за тонну, рекордного показателя с апреля текущего года, передает Bloomberg. С середины июня эти контракты подорожали на 40%.