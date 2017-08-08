Доля прибыльных промпредприятий в Харьковской области выросла до 70% – Светличная

Прибыль промышленных предприятий в Харьковской области превышает 2 млрд грн, а объем привлеченных иностранных инвестиций в прошлом году вырос в 10 раз, сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"В промышленности прибыль предприятий превышает 2 млрд гривень, а доля прибыльных предприятий увеличилась с 50 до 70%. В частности, в машиностроении имеем рост производства на уровне 20%, и это дает возможность начать повышение зарплат работникам предприятий. В прошлом году область привлекла $148 млн иностранных инвестиций – почти в 10 раз больше, чем в 2015 году", – отметила Ю.Светличная в интервью газете "День", опубликованном во вторник.

По ее словам, второй год подряд в области строится более 200 объектов социальной, гуманитарной и инженерной инфраструктуры в год.

Ю.Светличная также выразила уверенность, что Харьковский международный инвестиционный форум "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы", который в 9-й раз состоится в сентябре 2017 года, станет основной площадкой международного сотрудничества на востоке Украины.

"Харьковский форум стремится занять нишу основной площадки для налаживания международного сотрудничества на востоке Украины. И это подкрепленная амбиция, ведь за последние три года ни один из наших форумов не завершился без подписанных соглашений. В этом году Харьковщина также настроена на конкретный результат, и я уже могу анонсировать, что вместе с Национальным инвестиционным советом при Президенте Украины мы готовим на сентябрь особенныйй формат", – сказала она.

В целом, Ю.Светличная выразила уверенность, что 9-й международный инвестфорум станет событием в экономической жизни страны.