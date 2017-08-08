Экономика

11:52 08.08.2017

Биткойн продолжает победное ралли

Курс биткойна обновляет исторические максимумы, популярность криптовалют продолжает расти, капитализация этого рынка в целом, по данным Coinmarketcap.com, превысила $120 млрд.

Из них на традиционный биткойн (BTC) приходится около 40%, или более $56 млрд. Его стоимость во вторник увеличилась на 6,3%, до $3446,92.

Новый Bitcoin Cash (BCC или BCH), образовавшийся после августовского сплита, подорожал на четверть во вторник, до $326,17. Но с пиковой отметки $727, достигнутой 2 августа, его курс упал на 55%.

Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - поднялась на 4%, до $272,7, но пока не вернулась к рекордным высотам.

Несмотря на значительную волатильность, курс биткойна вырос более чем втрое в этом году, превысив отметку в $2000 в мае и $3000 - в июне. Рынок криптовалют в целом с апреля вырос более чем в четыре раза.

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