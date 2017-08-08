"Нафтогаз" назначит техдиректора PGNiG Technologie Станчака президентом "Укртрансгаза"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание технического директора – члена правления PGNiG Technologie S.A Павла Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз" – оператора украинской газотранспортной системы.

"Нафтогаз", как владелец 100% акций "Укртрансгаза", утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний", – говорится в сообщении НАК во вторник.

"Нафтогаз" указывает, что Ю.Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа и в PGNiG Technologie S.A. отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

До этого он в 2003-2004 годах в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После чего работал в должности технического директора - члена правления этой новой компании до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.