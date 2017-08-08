Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в IТ-секторе

Компания Google в понедельник уволила сотрудника, разославшего коллегам письмо, в котором диспропорция между мужчинами и женщинами в IТ-отрасли объяснялась биологическими причинами, пишет The Verge.

Автор письма Джеймс Деймор (James Damore) подтвердил факт увольнения ведущим новостным изданиям и сообщил, что на данный момент рассматривает всевозможные средства правовой защиты. Google ранее не раскрывала его имя. Дж.Деймор утверждал, что получил много положительных откликов. В частности, его идеи быстро подхватили ультраконсервативные сайты, включая Breitbart.

В конце минувшей недели сотрудникам Google пришел "манифест" Дж.Деймора на 10 страницах, в котором утверждалось, что женщинам сложнее добиться успеха в IT-компаниях и на руководящих должностях. Текст распространялся по корпоративной почте, но в субботу был передан в СМИ. Его автор утверждает, что "нужно прекратить думать, будто гендерные различия подразумевают сексизм".

Вице-президент Google Даниэль Браун, отвечающая за этническое и социокультурное многообразие и корпоративное управление, резко раскритиковала текст.

Главный исполнительный директор компании Сундар Пичай заявил, что автор письма нарушил этический кодекс Google и назвал оскорбительным предположение, будто некоторые из его коллег менее пригодны для своей работы из-за биологических особенностей. Вместе с тем С.Пичай отметил, что некоторые тезисы письма (например, критику тренингов Google, рассуждения о роли идеологии на рабочем месте) можно обсуждать независимо от того, согласно ли с ними большинство сотрудников Google.

В минувшие выходные топ-менеджеры Google признали право автора на выражение собственного мнения, подчеркнув, что не согласны с его позицией.

Как и в большинстве ведущих компаний Кремниевой долины, в Google долгое время работали преимущественно мужчины - белые и азиаты. По данным компании на январь 2017 года, доля женщин составляла 31%, но среди технических специалистов их не больше 20%. Афроамериканцев на инженерных специальностях - около 1%.

Кроме того, министерство труда США обвинило Google в дискриминации женщин и при оплате труда.

Вместе с тем на годовом собрании акционеров Google в июне один из акционеров усомнился в том, что людям, придерживающимся консервативных взглядов, будет комфортно работать в компании.