Экономика

11:15 08.08.2017

Связь 3G в Донецкой и Луганской областях получили уже 125 населенных пунктов

Жители 94 городов и поселков Донецкой и 31 населенного пункта Луганской областей по состоянию на начало августа получили доступ к сетям связи стандарта 3G, сообщила пресс-служба государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) во вторник со ссылкой на директора по радиочастотным присвоениям Евгения Мирзакова.

"По состоянию на начало августа УГЦР осуществил комплекс задач по просчету электромагнитной совместимости РЭС (радиоэлектронных средств – ИФ) и выдал мобильным операторам разрешительные документы на эксплуатацию около 730 базовых станций, из которых около 600 - в Донецкой и более 130 - на Луганщине", - сказал Е.Мирзаков.

Он уточнил, что наиболее плотно мобильной связью стандарта Донецкой области 3G покрыты в - Мариуполь - 204 базовые станции, Краматорск (69), Славянск (43), Бахмут (32), Константиновка (23). На Луганщине - Северодонецк (36), Лисичанск (23), Рубежное (15) и Старобельск (12).

Е.Мирзаков отметил, что специалисты департамента радиослужбы УГЦР пытаются оперативно проводить работы по обработке заявочных документов для оформления разрешительных документов на базовые станции стандарта IMT-2000/UMTS/3G с целью обеспечения покрытия территории востока Украины услугами связи стандарта 3G.

В пресс-службе госпредприятия уточнили, что УГЦР выдает разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и выводы относительно их электромагнитной совместимости мобильным операторам "Vodafone-Украина", "Киевстар" и lifecell только на подконтрольной Украине территории.

Е.Мирзаков добавил, что в УГЦР продолжают поступать заявки от мобильных операторов на просчет электромагнитной совместимости РЭС технологии 3G и на выдачу соответствующих разрешительных документов, и на сегодня общее количество таких заявлений достигло 22,1 тыс.

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