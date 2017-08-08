Украина и Мальта заинтересованы в создании дистрибьюторского центра для агро- и пищевых продуктов

Украина и Мальта заинтересованы в разработке совместных проектов в аграрном секторе, особенно в логистике, сообщила замминистра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева

"Несмотря на то, что объемы двусторонней торговли в аграрной сфере между нашими странами незначительны, мы видим потенциал сотрудничества в инвестиционной сфере", - цитируется О.Трофимцева в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

По ее словам, создание дистрибьюторского центра может быть интересным для отдельных видов аграрной и пищевой продукции, включая переработанную продукцию, экспортируемую в страны Африки.

"Для нас важно сформировать конкретную бизнес-модель работы такого дистрибьюторского центра для украинской пищевой продукции на Мальте, учитывая все экономические факторы", - отметила замминистра.

Стороны договорились о создании двусторонней технической группы для разработки концепции бизнес-модели дистрибьюторского центра, которая должна быть представлена в ближайшее время.