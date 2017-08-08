МЭРТ разрешит ГОКам Кривбасса увеличить сброс обратных вод в Ингулец более чем наполовину

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовило проект распоряжения Кабинета министров Украины о разрешении увеличить на 63,6% горнорудным предприятиям Криворожского бассейна сброс обратных вод из хвостохранилищ в р. Ингулец с 9,596 млн куб. м (в период с 1 ноября 2016 года до 1 марта 2017 года) до 15,7 млн куб. м (с 1 ноября 2017 года до 1 марта 2018 года) во избежание возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях.

Проект распоряжения правительства "О сбросе излишков обратных вод в реки Ингулец и Саксагань", пояснительная записка к нему и регламент сброса излишков обратных вод Кривбасса размещены департаментом промышленной политики МЭРТ на сайте ведомства для обсуждения.

В документах отмечается, что на Кривбассе находится 21 млрд тонн разведанных запасов железных руд, промышленные запасы составляют 18 млрд тонн с глубиной залегания до 2,7 км. С началом освоения недр Кривбасса добыто около 6 млрд тонн железорудного сырья. В настоящее время в Кривбассе одновременно эксплуатируется 18 месторождений, которые разрабатываются открытым и подземным способами.

В бассейне действует восемь шахт по добыче железной руды подземным способом и 10 открытых карьеров пяти ГОКов. В 90-х годах была остановлена работа шести шахт, три из которых закрыты и ликвидированы, три - в режиме сухой консервации.

Суммарно ГОКи и законсервированные шахты откачивают на поверхность до 40 млн куб. м подземных вод, из которых 16-17 млн куб. м высокоминерализованной воды. Максимальные возможности по использованию подземных вод в оборотных циклах горнорудных предприятий - около 28-30 млн куб. м в год. Остальные 11-12 млн куб. м излишков возвратных вод временно аккумулируются в ставках-накопителях, которые необходимо сбрасывать в реки Ингулец и Саксагань во избежание затопления шахт и карьеров, их остановки и для предотвращения техногенных катастроф.

Сбрасываемые излишние возвратные воды разбавляются водами Днепра (около 40-45 млн куб. м) для нормализации концентрации солей. Еще около 60 млн куб. м днепровской воды направляется на промывку русла р. Ингулец и около 8 млн куб. м - для промывки русла р. Саксагань. Суммарно задействуется около 108 млн куб. м днепровской воды.

Работы осуществляются за счет горнорудных предприятий.

Как отмечается в пояснительной записке, что проект распоряжения не требует проведения консультаций с общественностью.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №929-р от 7 декабря 2016 года, подписанным премьер-министром Владимиром Гройсманом, разрешил горнорудным предприятиям Криворожского бассейна сбрасывать возвратные воды из хвостохранилищ в р. Ингулец до 1 марта 2017 года.

Ответственность за соблюдение требований регламента сбрасывания излишков обратных вод возложена на МЭРТ, контроль за его выполнением - на Государственную экологическую инспекцию и Государственное агентство рыбного хозяйства.

Кроме того, Госводхозу поручалось разработать и утвердить на основании гидрологического прогноза весеннего наводнения в 2017 году в бассейне р. Ингулец регламент промывания русла и экологического оздоровления с определением ответственности за его исполнение.

МЭРТ, Минэкологии, Госводхозу совместно с Днепропетровской, Николаевской и Херсонской облгосадминистрациями, а также с Криворожским горсоветом и горнорудными предприятиями поручалось утвердить план мероприятий поэтапного снижения объемов сброса излишков обратных вод в р. Ингулец, улучшения качества воды в реке, Карачунивском водохранилище, водозаборе Ингулецкой оросительной системы до 2025 года, обеспечить контроль за его выполнением.

Документ вменял МЭРТ в установленном порядке обеспечить взаимодействие с горнорудными предприятиями согласно дополнению относительно осуществления ими мероприятий по разработке регламентов, а также работ на разбавление обратных вод во время их сбрасывания и на промывание русла р. Ингулец в зависимости от фактического объема сброса за счет собственных средств.

В приложении к распоряжению содержались фактические объемы откачки обратных вод по горнорудным предприятиям до 1 марта 2017 года. В целом объем откачки по предприятиям был определен в 12886,9 тыс. куб. м, в том числе Криворожский железорудный комбинат - 5893 тыс. куб. м, "Евраз Сухая Балка" - 805,7 тыс. куб. м, "ArcelorMittal Кривой Рог" - 3066,4 тыс. куб. м, Центральный горно-обогатительный комбинат - 3121,8 тыс. куб. м.