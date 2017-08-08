Доллар США дешевеет к основным валютам на заявлениях ФРС

Курс американского доллара снижается относительно основных мировых валют на заявлениях представителей Федеральной резервной системы о том, что слабый рост потребительских цен в США представляет проблему.

Евро утром во вторник торгуется в районе $1,1805 против $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 130,56 иены по сравнению со 130,63 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,60 иены против 110,75 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,1%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы США в настоящее время находятся там, где нужно.

"Текущий уровень ставок, вероятно, останется приемлемыv в краткосрочной перспективе", - сказал он на конференции в Нашвилле в понедельник.

По словам Дж.Балларда, в отличие от некоторых других представителей ФРС он не обеспокоен тем, что низкий уровень безработицы будет ускорять инфляцию. По его мнению, даже дальнейшее резкое снижение уровня безработицы не приведет к росту потребительских цен.

Он полагает, что основным фактором, оказывающим влияние на инфляцию в США, по-видимому, являются мировые цены на сырье, особенно нефть.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что инфляция сейчас низкая, учитывая целевой уровень ФРС в 2%. "Это действительно важно", - добавил он.

Инвесторы с нетерпением будут ждать свежей порции статистики: в четверг и пятницу выйдут данные о динамике потребительских цен и цен производителей.

Если, как ожидается, они будут сильными, это даст доллару шанс для роста, полагают аналитики ING. По их прогнозу, курс евро будет находиться в диапазоне $1,168-1,183 на этой неделе. Однако они ожидают повышения евро до $1,2 примерно через месяц.

Аналитики Nomura Asset Management прогнозируют, что японская нацвалюта может легко укрепиться до 100 иен/$1, если какие-то новости о политической ситуации в США или о денежно-кредитной политике подтолкнут трейдеров к покупке иены.

За последний месяц японская нацвалюта выросла на 2,8%.