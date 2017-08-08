Прокуратура незаконно передала 1 тыс. арестованных полувагонов "Укрзализныце"

Главная военная прокуратура Украины не имеет законных оснований для передачи ПАО "Укрзализныця" арестованных по решению суда 1 тыс. полувагонов, принадлежащие ООО "Юнисон Групп", поскольку в решении суда речь идет о запрете пользоваться или распоряжаться арестованным имуществом, однако отсутствует информация о передаче их на хранение или управление им третьими лицами, заявляют акционеры "Юнисон Групп".

"В своем заявлении (о передаче вагонов – ИФ) г-н (Анатолий) Матиос ссылается на некое решение Печерского райсуда Киева. При этом ни акционеры, ни адвокаты "Юнисон Групп" не проинформированы о времени и месте такого судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о передаче принадлежащих "Юнисон Групп" на основании права частной собственности полувагонов в пользование ПАО "Укрзализныця". Также акционерам "Юнисон Групп" не был направлен текст такого решения, как и не был он представлен в ходе совместного брифинга А.Матиоса и В.Балчуна", - отмечается в заявлении акционеров компании, распространенном вечером в понедельник.

При этом подчеркивается: в связи с этим акционерам "Юнисон Групп" остаются неизвестными правовые мотивы, которыми пользовался председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун на момент принятия в пользование активов, которые юридически принадлежат другому субъекту хозяйственной деятельности.

В связи с этим юристы, представляющие интересы акционеров "Юнисон Групп", для прояснения ситуации в ближайшее время ожидают получить ответы на публичные запросы о правомерности передачи полувагонов, направленные на имя председателя Печерского райсуда Киева и главы правления "Укрзализныци".

Акционеры компании настаивают на публичном отчете "Укрзализныци" о том, какой орган управления или должностное лицо приняло решение о получении этих полувагонов, а также "обращают внимание украинской и европейской общественности на факты вопиющего давления на собственников украинского бизнеса".

"У акционеров компании есть все основания полагать, что публичные заявления о передаче полувагонов являются всего лишь частью рейдерской атаки, которая совершается по отношению к активам "Юнисон Групп" со стороны военной прокуратуры Украины", - говорится в заявлении.

Юристы также обратились с запросом к "Укрзализныце" и Мининфраструктуры с требованием предоставить информацию, действительно ли арестованные полувагоны переведены в пользование "Укрзализныци" Главной военной прокуратурой.

Согласно заявлению, в настоящее время юристы оспаривают решение об аресте имущества в судах. Действия военной прокуратуры также будут оспорены в судебном порядке.

Как сообщалось, в ходе совместного брифинга с В.Балчуном 4 августа главный военный прокурор А.Матиос сообщил о передаче "Укрзализныце" по решению Печерского райсуда Киева 1 тыс. арестованных железнодорожных полувагонов, принадлежавших "Юнисон Групп", связанной с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.