Украина за 7 мес. сократила импорт г/б железа из РФ на 96,7%

Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2017 года сократили импорт продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,470 тыс. тонн (за семь месяцев 2016 года - 45,042 тыс. тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, импорт ГБЖ в денежном выражении снизился на 94,8% - до $389 тыс. ($7,471 млн).

Все поставки осуществлялись из России.

Украина не осуществляет экспорт и реэкспорт ГБЖ.

В СНГ крупнейшим производителем товарного ГБЖ является Лебединский горно-обогатительный комбинат (РФ).

Как сообщалось, Украина из-за нехватки лома в 2016 году нарастила импортг/б железа из РФ в четыре раза по сравнению с 2015 годом - до 45,042 тыс. тонн (в 2015 году - 11,161 тыс. тонн), приостановив его ввоз во втором полугодии-2016. Импорт ГБЖ в денежном выражении возрос в три раза - до $7,687 млн ($2,554 млн).

При этом в июле-декабре импорт ГБЖ отсутствовал, в то время как в июне составлял 0,629 тыс., мае - 17,637 тыс. тонн, апреле - 12,827 тыс. тонн, марте - 11,993 тыс. тонн, феврале - 1,956 тыс. тонн. В январе импорт отсутствовал.

Все поставки осуществлялись из России.

Метпредприятия Украины периодически испытывают нехватку металлолома.