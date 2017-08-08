Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби.

Участники рынка сомневаются в том, что ведущие мировые страны-нефтепроизводители смогут принять какие-либо решительные меры для того, чтобы полностью соблюсти ограничения на добычу нефти согласно принятым ранее договоренностям, сообщает MarketWatch.

Кроме того, инвесторов интересует, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении производства.

"Реальность заключается в том, что ОПЕК не имеет возможности обеспечить ограничение производства, - полагает аналитик SCI International Гао Цзянь. - Это многолетняя проблема картеля".

Однако он отмечает, что если Саудовская Аравия выскажется в пользу более сильной приверженности сокращению экспорта, на рынке может сформироваться новый виток активной покупки нефтяных фьючерсов.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 8:02 кв подешевели на $0,22 (0,42%) - до $52,15 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,05 (0,1%), завершив торги на уровне $52,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на $0,17 (0,34%) - до $49,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,19 (0,38%) и закончила день на уровне $49,39 за баррель.

В то же время аналитики Morgan Stanley указали на наличие нескольких факторов, которые свидетельствуют об увеличении спроса на нефть. В частности, объемы переработки на НПЗ США, Европы, Китая, Бразилии и Индии существенно превышают прошлогодние показатели, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, запасы нефти показывают признаки дефицита в условиях устойчивого спроса, в том числе это касается Анголы и России. Цена марки Urals в настоящее время находится практически на уровне Brent, несмотря на более низкое качество российского сорта.