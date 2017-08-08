Индексы США выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд.

Значение Standard & Poor's 500 также достигло нового исторического максимума. Восемь из одиннадцати отраслевых групп индекса завершили день "в плюсе", в том числе подорожали акции высокотехнологических компаний и производителей потребительских товаров, сообщает MarketWatch.

В то же время изменения S&P 500 не превышали 0,5% в день последние 13 торговых сессий, что является аномально длительным периодом, отмечают эксперты. Это является признаком того, что хотя инвесторы в целом не видят каких-либо рисков, которые могут привести к коррекции рынка, у них также нет и причин для дальнейшей покупки акций.

The Financial Times также отмечает, что индекс десятидневной волатильности S&P 500 упал до минимума за 50 лет (с февраля 1969 года), поскольку общее спокойствие на рынках в этом году наложилось на традиционное летнее затишье.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы США в настоящее время находятся там, где нужно.

"Текущий уровень ставок, вероятно, останется приемлемы в краткосрочной перспективе", - сказал он на конференции в Нашвилле в понедельник.

По словам Дж.Балларда, в отличие от некоторых других представителей ФРС он не обеспокоен тем, что низкий уровень безработицы будет ускорять инфляцию. По его мнению, даже дальнейшее резкое снижение уровня безработицы не приведет к росту потребительских цен.

Глава ФРБ Сент-Луиса полагает, что основным фактором, оказывающим влияние на инфляцию в США, по-видимому являются мировые цены на сырье, особенно нефть.

Цена акций NxStage Medical Inc. взлетела в понедельник более чем на 28% - до $29,67. Германская Fresenius Medical Care AG, ведущий мировой поставщик продукции и услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью, покупает производителя оборудования для диализа NxStage Medical за $2 млрд. Fresenius заплатит $30 за акцию американской компании, что на 30% выше их стоимости на закрытие рынка 4 августа.

Бумаги Tyson Foods Inc. подорожали на 5,7%. Производитель продуктов питания увеличил скорректированную прибыль и выручку в прошедшем квартале, а также поднял нижнюю границу прогноза прибыли на весь текущий год. Хорошие результаты обусловлены повышением цен на говядину, свинину и курятину, а также ростом экспорта.

Капитализация Rockwell Collins Inc. увеличилась на 6,8%, что стало самым существенным приростом среди компаний из расчета S&P 500. Причиной этого стала новость о том, что United Technologies Corp. (UTC) рассматривает возможность покупки Rockwell Collins, которая занимается производством авиационной электроники.

Цена бумаг UTC снизилась на 2,4%.

Кроме того, котировки акций Tesla Inc. опустились на 0,5% после того, как производитель электромобилей объявил о продаже долговых обязательств на сумму $1,5 млрд с погашением в 2025 году.

Рыночная стоимость BlackBerry Ltd. упала на 3,6% после того, как аналитики Goldman Sachs возобновили рейтингование производителя смартфонов и присвоили его акциям рейтинг "продавать".

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 25,61 пункта (0,12%) - до 22118,42 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 4,08 пункта (0,16%), составив 2480,91 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 32,21 пункта (0,51%) - до 6383,77 пункта.

С начала текущего года прирост Dow Jones составляет 11,9%, S&P 500 - 10,8%, в то время как Nasdaq за этот период подскочил на 18,6%.