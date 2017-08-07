"Укргазвыдобування" по решению суда выплатило Дельта-банку 214 млн грн

ПАО "Укргазвыдобування" по решению Высшего хозяйственного суда Украины выплатило ПАО "Дельта-банк" 214,1 млн грн по кредитному договору, подписанному в сентябре 2013 года.

"Укргазвыдобування" приложило все возможные усилия, чтобы указанные средства попали именно в Дельта-банк для погашения обязательств перед обычными вкладчиками", - подчеркивают в компании.

В "Укргазвыдобуванни" напоминают, что с компании пытались взыскать эту задолженность как в пользу банка, так и в пользу физических лиц, которые без согласия компании решили выступить поручителями по соответствующим кредитам.

"Общество планировало выплатить задолженность по указанным кредитным договорам (от августа-сентября 2013 года – ИФ), однако в феврале 2015 года Дельта-банк сообщил, что задолженность "Укргазвыдобування" была погашена физическими лицами-поручителями. Оказалось, что 5 физических лиц по одному договору и 7 – по другому по неизвестным причинам, не уведомив "Укргазвыдобування", поручились за выполнение обществом этих договоров за две недели до введения в банк временной администрации", - отмечают в компании.

По данным "Укргазвыдобування", депозиты физических лиц, которые решили принять на себя роль поручителей, в Дельта-банке составляли от 13,5 до 50,5 млн грн (что существенно превышает уровень покрываемый Фондом гарантирования вкладов физических лиц).

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.