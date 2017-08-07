Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 7 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,77 грн/$1 с 25,84 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,76-25,78 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) после почти двухмесячного перерыва в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн, по итогам которого центробанк купил валюту на весь объем аукциона по курсу до 25,7895 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $74,6 млн по курсу от 25,778 грн/$1 до 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,7866 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,7851 грн/$1 с 25,8429 грн/$1. Торговый оборот составил $340,1 млн , тогда как в предыдущий рабочий день - $309,56 млн.