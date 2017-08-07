ДВРЗ отменил тендеры на закупку 1,3 тыс. полувагонов

Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ, Киев), филиал ПАО "Укрзализныця", отменил тендеры на закупку 1,300 тыс. полувагонов, в том числе три тендера на закупку 350 вагонов, в которых уже были определены победители, и четыре тендера на 950 вагонов, к участию в которых были допущены крупные отечественные производители ("Днепровагонмаш" и Крюковский вагоностроительный завод).

Согласно информации на портале Prozorro, соответствующие решения принял тендерный комитет ДВРЗ 1 августа, мотивируя их невозможностью устранения нарушений, возникших из-за несоблюдения законодательства о публичных закупках.

Согласно тексту решений, установлено, что тендерные предложения участников не соответствуют требованиям тендерной документации.

Тендеры были объявлены 26 апреля, но блокировались постоянными жалобами в Антимонопольный комитет Украины компании "Максмед Интернейшнл" (Киев), которая подала заявки на все тендеры, но не имела собственного производства и не является официальным дилером ни одного из производителей вагонов.

В то же время, как сообщалось, в том числе, аукционы на закупку 350 вагонов состоялись. В них победил Попаснянский вагоноремонтный завод (300 вагонов) и "Максмед Интернейшнл" (50 вагонов). Остальные торги были заблокированы жалобами "Максмед Интернейшнл".

В частности, в одной из жалоб компания просила отменить решение о допуске к торгам Крюковского ВСЗ. АМКУ удовлетворил эту жалобу.

В связи с отменой этих тендеров 2 августа ДВРЗ повторно объявил тендеры на закупку 1,300 тыс. полувагонов.

Срок подачи заявок – до 4 сентября 2017 года. Аукционы намечены на 10 октября.

Как сообщалось, ДВРЗ 26 апреля объявлял 11 тендеров на закупку в общей сложности 2,465 тыс. полувагонов с ожидаемой стоимостью одного полувагона 1,217 млн грн (с НДС).

Однако затем тендеры на 1,165 полувагонов были отменены (они также блокировались компанией "Максмед Интернейшнл ") и 5 июля объявлены заново.

Согласно информации на Prozorro, срок подачи заявок в этих тендерах продлен до 9 августа. Аукционы намечены на 14 сентября.

Как сообщалось, ДВРЗ 26 апреля 2017 года объявил процедуру закупки 2,465 тыс. полувагонов общего назначения.

Тендер предусматривал 11 лотов, из которых три по 500 ед., три по 100 ед., два по 250 и по 50 ед. и лот на 65 вагонов.

Полувагоны должны быть изготовлены в 2017 году и поставлены до 31 декабря этого года.

Между тем "Укрзализныця" объявила о намерении построить 3 тыс. полувагонов на собственных вагоноремонтных заводах, однако на прошлой неделе глава правления Войцех Балчун на своей странице в "Фейсбук" назвал уже другую цифру – 2 тыс.

При этом он сообщил о намерении "завершить тендеры на закупку 2,465 тыс. полувагонов" и объявить еще один – на 1 тыс. вагонов.

Отечественные вагоностроители неоднократно поднимали вопрос о блокировании тендеров на закупку 2,465 тыс. полувагонов компаниями "Максмед Интернейшнл" и "Евроклинсервис", которые подают заявки на все тендеры (не только по закупке вагонов).

По их данным, с начала текущего года эти компании заблокировали проведение тендеров на 7 млрд грн, в том числе тендеры "Укрзализныци" на 6 млрд грн.

Обеспокоенность ситуацией высказывала и "Укрзализныця", которая просила государственные органы власти дать правовую оценку деятельности указанный компаний. В свою очередь, руководители ассоциаций, союзов, федераций, отдельных предприятий и организаций обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию.