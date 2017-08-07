ЕК не намерена квотировать внедрение электромобилей для стран ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева опровергла появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что исполнительный орган ЕС планирует предложить ввести с 2025 года квоты по внедрению в Евросоюзе электромобилей и автомобилей с низким потреблением горючего.

"У Комиссии нет намерения вводить квоты на электромобили. Если же говорить об общем подходе, Европейская комиссия ищет пути и средства способствовать использованию автомобилей с экономичным потреблением энергии. У нас есть разные идеи для тех областей, в которых мы работаем для того, чтобы постараться достичь этой цели. Но пусть будет вполне ясно: не ставится вопрос о введении квот на электромобили", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "один из руководящих принципов проводимой ЕК работы состоит в том, что мы не содействуем дискриминации между разными технологиями".

"Какой бы ни была наша работа, мы не намерены отстаивать какую-либо отдельно взятую технологию. Речь идет вообще об автомобилях с меньшими объемами выхлопных газов - то есть, нет специально речи об электрических автомобилях", - подчеркнула М.Андреева.

Отвечая на уточняющие вопросы, она повторила: "Насколько мне известно, таких предложений не было". Представитель Еврокомиссии призвала журналистов делать разницу между терминами "цель" и "квота".