Минюст и Кабмин намерены обжаловать решение суда об отмене изменений статута "Укрзализныци"

Министерство юстиции и Кабинет министров Украины намерены подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г.Киева, признавшего постановление правительства №52 от 18 января "О внесении изменений в устав ПАО "Укрзализныця" незаконным.

"В прошлую пятницу министр инфраструктуры обнародовал информацию о том, что Окружной административный суд г.Киева принял судебное решение, которым признал незаконным постановление правительства "О внесении изменений в устав ПАО "Укрзализныця". Как только Минюст и правительство смогут ознакомиться с данным документом, на это решение будет подана апелляционная жалоба", - цитирует пресс-служба Минюста заместителя министра юстиции Сергея Шкляра.

Он отметил, что Кабинет министров в качестве ответчика по делу не получил указанного судебного решения, а текст документа не размещен в Едином государственном реестре судебных решений.

"Поэтому еще более странным выглядит тот факт, что Министерство инфраструктуры, в качестве третьего лица по делу, каким-то образом получило текст решения, которое, по словам главы Мининфраструктуры, было вынесено судом еще в прошлую пятницу", - говорится в сообщении, со ссылкой на замминистра.

По словам С.Шкляра, представители Кабмина пытались ознакомиться с материалами дела в суде, однако секретарь судебного заседания сообщил, что материалы, "возможно, будут предоставлены для ознакомления "завтра".

"Такая ситуация наталкивает на мысль о предвзятости суда по этому делу в отношении одного из участников процесса. Кабинет министров Украины считает это судебное решение незаконным, и оно будет обжаловано", - отметил замглавы Минюста.