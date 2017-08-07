Корпорация "Богдан" выиграла тендер на поставку 40 троллейбусов Кременчугу

Входящий в корпорацию "Богдан" Автосборочный завод №1 (Луцк) Автомобильной компании "Богдан Моторс", выпускающий автобусы и троллейбусы, может поставить 40 низкопольных троллейбусов в Кременчуг за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно сообщениям местных СМИ, предложение АК "Богдан Моторс" акцептировано тендерным комитетом заказчика (КП "Кременчугское троллейбусное управление") как наиболее выгодное по цене.

"Богдан" должен поставить в Кременчуг 35 ед. 12-метровых и пять 18-метровых троллейбусов.

Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию, однако все подробности пообещал привести после заключения соответствующего контракта.

Как сообщалось, в конце минувшего года ЕБРР сообщил о намерении предоставить кредит на сумму до EUR8 млн коммунальному предприятию "Кременчугское троллейбусное управление" на закупку 50 новых низкопольных троллейбусов, запасных частей к ним и ремонтно-диагностического оборудования.

Кредит, предоставляемый под гарантию города, будет сопровождаться инвестиционным грантом на сумму до EUR2 млн. из Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим вкладчиком которого является ЕС.

По сообщениям СМИ Кременчуга со ссылкой на главу городского транспортного отдела Руслана Иванишина, в ближайшее время планируется объявить победителя торгов на закупку еще 10 троллейбусов, но на автономном ходу.

По их данным, в настоящее время троллейбусный парк Кременчуга состоит из 64 машин, в том числе - 13 низкопольных троллейбусов "ЛАЗ-Е183" 2007 и 2012 гг. выпуска, два троллейбуса "Богдан-Т601" средней вместимости 2008 года выпуска, один "Богдан-Т701" 2016 года выпуска, а также три сочлененных троллейбуса "ЛАЗ-Е301" 2012 года выпуска.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).