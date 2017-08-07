Первый украинский онлайн-марафон DevOps Week собрал тысячу айтишников со всего мира

Первый международный украинский онлайн-марафон для программистов DevOps Week привлек слушателей из десяти стран. За прошедшую неделю в мероприятии приняли участие 5 докладчиков из Нидерландов, США, Беларуси, Украины и больше тысячи участников из Канады, Франции, Германии, Польши, Индии, Чехии и других стран.

Масштаб и тематика мероприятия вызвали интерес у новичков и опытных специалистов. Особого внимания молодых программистов удостоился доклад Левона Авакяна, который обеспечивает надежность работы WorldOfTanks Server.

Спикеры ежедневно рассказывали о новинках, инструментах, рабочих кейсах и лайфхаках в сфере DevOps. Всю теоретическую часть докладчики подтверждали примерами практического применения. В ходе марафона программисты обсудили создание современной CI/CD-цепочки с помощью бесплатных облачных сервисов; провели обзорное сравнение с AWS CloudFormation, Google Deployment Manager, Chef/Ansible; проанализировали архитектуру и возможности Terraform.

Специальным партнером марафона выступила компания Lucky Labs, один из крупнейших украинских разработчиков программного обеспечения для онлайн-игр. На данный момент в компании работает больше 900 специалистов, часть которых также приняли участие в DevOps Week-2017.

“Часть докладов отличалась сугубо теоретическим характером, часть - содержала более практичный подход. Лекторий был рассчитан, скорее, на новичков, которые только погружаются в тему DevOps. Профессионалы получили возможность посмотреть на тот или иной вопрос чужими глазами, узнали альтернативное мнение”, - поделился впечатлениями о марафоне DevOps отдела RND компании Lucky Labs Сергей Гавриленко.

Организаторы считают, что первый DevOps Week прошел успешно. Формат онлайн-марафонов удобен для участников со всего мира. Он позволяет завести полезные знакомства в сфере IT-технологий в разных странах без лишних затрат и оставаться в курсе профессиональных трендов.