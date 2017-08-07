Украина за 7 мес. импортировала 4,1 млн тонн нефтепродуктов на $2,1 млрд

Украина в январе-июле 2017 года импортировала 4 млн 86,367 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2 млрд 93,019 млн, в том числе в июне – на $346,838 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 56,495 млн (доля – 50,48%), РФ – на $509,261 млн (24,33%), Литвы – на $186,251 млн (8,9%), других стран – на $341,011 млн (16,29%).

Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе-июле-2017 увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($1 млрд 609,429 млн).

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов возрос на 5,4% по сравнению с январем-июлем-2016 (3 млн 876,037 тыс. тонн).

При этом на экспорт из Украины за семь месяцев этого года поставлено 203,804 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $88,606 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $18,018 млн, Литвы – $14,253 млн, Мальты – $12,910 млн, других стран – $43,426 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн.