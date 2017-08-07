Экономика

16:39 07.08.2017

Украина начала покупать нефть у иранских контрагентов

Украина с июня 2017 года начала покупать нефтяное сырье (по коду ТНВЭД 2709) у иранских контрагентов, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, если в июне в Украину поступило нефтяное сырье с указанием страны-импортера в лице Ирана на $0,236 млн, то в июле – на $5,442 млн.

В целом Украина в январе-июле-2017 импортировала 508,105 тыс. тонн нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на $213,001 млн, в том числе из Азербайджана – на $183,858 млн, Казахстана – на $17,504 млн, Ирана – $5,678 млн, из других стран – $5,961 млн.

В том числе в июле-2017 в страну импортировано 152,655 тыс. тонн нефти на $30,224 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефть на $4 млрд 384,387 млн, в 2012-м – на $1 млрд 232,584 млн, в 2013-м – на $630,282 млн, в 2014-м – на $146,533 млн, в 2015-м – на $89,039 млн, в 2016-м – на $173,835 млн.

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