"Нафтогаз" начал импорт газа через свою швейцарскую "дочку"

НАК "Нафтогаз Украины" в июле начал импортировать газ через свою швейцарскую "дочку" Naftogaz Trading Europe S.A. (NGTE, ранее – Naftogaz Overseas), пишет OilNews со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95" (Киев).

При этом, как отмечает издание, объем газа, поставленного по такой схеме в середине июля, составил около 7 млн куб. м.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" планирует в 2017 году импортировать через свою швейцарскую "дочку" Naftogaz Trading Europe S.A. (NGTE, ранее – Naftogaz Overseas) 1,7 млрд куб. м газа, или 20% от запланированного (8,5 млрд куб. м).

Согласно финансовому плану НАК на 2017 год, стратегия NGTE на 2017-2020 гг. предусматривает осуществление через нее всех закупок импортного газа, кроме закупок по кредитным договорам с международными финансовыми организациями.

Это позволит НАК выйти на европейские газовые хабы и биржи, привлекать торговое финансирование от европейских банков, оптимизировать свои портфолио договоров и активо на европейском газовом рынке.

Ранее, 13 июня 2017 года, наблюдательный совет "Нафтогаза" разрешил заключить рамочный договор с NGTE на поставку и прием природного газа ориентировочной стоимостью 148,8 млрд грн.