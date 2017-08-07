Динамика роста штата IТ-компаний достигла наибольшего уровня с 2014г

Количество сотрудников 25 крупнейших IТ-компаний выросло на 2,104 тыс. с начала 2017 года, или на 6,2% по сравнению со вторым полугодием 2016-го, что является рекордным показателем с 2014 года.

Такие данные исследования IТ-работодателей обнародовал профильный сайт Dou.ua. Количество сотрудников 50 крупных IТ-компаний выросло на 2,953 тыс, или 7%.

Пятерка лидеров рейтинга по количеству сотрудников за год не изменилась. Крупнейшей IТ-компанией остается EPAM со штатом 4,8 тыс. чел., что на 200 выше предыдущих показателей. Ее офисы расположены в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице. У компании наибольшее количество вакансий – 400.

Второй по численности персонала вновь стала компания SoftServe с офисами в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Ривном, Черновцах, где работает 4,605 тыс. сотрудников. С начала года компания нарастила штат на 114 чел., тогда как в прошлом году показала рост более 500 специалистов, отмечается в сообщении Dou.ua.

Согласно данным исследования, третья по численности персонала IТ-компания Luxoft с офисами в Киеве, Днепре и Одессе увеличила количество сотрудников на 165 - до 3,865 тыс. и объявила 290 вакансий в Украине. GlobalLogic, находящаяся на четвертой строке рейтинга, показала прирост 173 сотрудников с общим количеством персонала 3,005 тыс. (офисы в Киеве, Харькове, Львове, Николаеве).

Замыкающая пятерку лидеров рейтинга Ciklum с офисами в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Виннице и штатом в 2,943 тыс. сотрудников показала отрицательную динамику роста (минус 33 специалиста).

Кроме Ciklum, снижение количества специалистов показал лидер по относительному приросту прошлого рейтинга – компания Terrasoft, сократившая количество сотрудников на 150.

Уменьшили штат и компании Lohika (-50), Playtech и Win Interactive LLC (-20), CoreValue (-14), отмечается в исследовании.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных IT-компаний планируют умеренный рост - до 50 специалистов. Активный рост (свыше 100 чел.) в планах лишь у 17% компаний.

"Большинство участников рейтинга в ближайшие полгода не планирует вывозить сотрудников из Украины", – говорится в сообщении.

Среди причин, тормозящих рост, более половины работодателей назвали перегретый рынок труда, как и в 2016 году. Негативная роль политической нестабильности на рост компаний снижается второй год: только треть опрошенных работодателей отметила эту причину снижения темпов роста против 58% - в 2016-м, 80% в 2015-м.

Как сообщалось, за предыдущие полгода количество специалистов 25 крупнейших IT-компаний выросло на 1,483 тыс., или 4,6%. В 2016 году рост количества сотрудников 25 наибольших компаний составил 9%.

Рейтинг крупнейших IT-компаний Dou.ua обнародует с 2011 года.